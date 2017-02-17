女愛上有婦之夫 上網加元配好友嗆：妳沒本事

2017-02-17 14:37

［記者鄭淑婷／桃園報導］37歲阮姓女子3年前替44歲陳姓男子生下女兒，才知原來陳男根本沒有離婚，竟上臉書加陳妻好友火爆嗆：「妳沒本事，不要怪自己老公外遇。」因此洩漏了「姦」情，陳妻控告丈夫、阮女通姦，陳男坦承隱瞞已婚身分，桃園地檢署檢察官偵結予以阮女不起訴處分，陳男部分則向法院聲請簡易判決。

阮女供稱，4年前與陳男交往，陳男騙她已經離婚、現為單身，3年前生下女兒、得報戶口，陳男才坦白還沒有離婚，她想知道元配究竟是誰，才會上網尋找並加她為臉書好友，氣不過才會傳訊息嗆陳妻。

陳男坦言當初確實隱瞞已婚身分，阮女是在不知情下與他交往、生孩子，桃檢因此給予阮女不起訴處分