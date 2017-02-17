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議員資格飛了！就為了一張罰單

2017-02-17  11:07

〔記者項程鎮／台北報導〕高雄市議員林武忠替計程車司機做選民服務，要求警方銷毀罰單，最高法院維持高雄高分院更四審見解，依貪污治罪條例圖利罪，判處有期徒刑1年6月、褫奪公權2年、緩刑4年，並須支付國庫8萬元，使這起纏訟十多年的案子全案定讞，林免坐牢但將喪失議員資格。

民進黨籍的議員林武忠曾指出，他的服務處幕僚將民眾陳情案轉給交通大隊，最終的處置權限還是在員警，他從未要脅或強迫一定要銷罰單。

判決指出，94年底，林武忠在高雄市三民區參加計程車司機尾牙餐會中，表示可以幫忙處理交通違規案件，林並授權服務處人員處理，林武忠受理請託案後，請高雄市交通大隊長室秘書陳博文等人幫忙，把被拍照的相片取出隱匿或送入碎紙機絞碎，高雄地檢署接獲檢舉後偵辦起訴。

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  • 高市議員林武忠。（資料照，記者王榮祥攝）

    高市議員林武忠。（資料照，記者王榮祥攝）

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相關關鍵字： 圖利 林武忠 罰單 選民服務
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