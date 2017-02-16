宜蘭縣警局巡佐被檢舉吸毒 檢方拘提強制驗尿

2017-02-16 23:55

［記者江志雄／宜蘭報導］又傳警界醜聞？宜蘭縣警局羅東分局已婚楊姓巡佐，疑與吳姓女友感情生變，吳女提供事證檢舉他吸毒，檢方拘提到案，懷疑吸食安非他命，對他強制驗尿，訊後無保請回；警方說，接獲檢舉便立案調查，主動移送宜蘭地檢署偵辦。

這名楊姓巡佐正值壯年，警校畢業後返鄉服務，從警20多年，長期在羅東分局任職，為人海派，交友廣闊，任警期間為民服務績效不差，常獲分局好人好事表揚，私領域方面有不錯的異性緣。

本報接獲爆料，直指楊姓巡佐染上毒癮，去年某天，吳姓女友無意間拍下他吸毒畫面，存在手機裡，最近2人情海生波，吳女向警政署檢舉男友涉嫌吸食安非他命，由於指證歷歷，加上事涉敏感，警政高層責付宜蘭警方成立專案小組調查，並報請檢察官指揮偵辦，本月13日晚間拘提楊男到案。

據了解，檢方漏夜召開偵查庭，庭訊時出示關鍵事證，楊姓巡佐傳出承認吸食安非他命，被強制取尿送驗，14日凌晨訊後請回；此案爆發後，辦案人員被下封口令，對此守口如瓶，相當低調。

警方說，羅東分局接到投訴，把楊姓巡佐調進分局內就近輔導，同時主動移送檢方偵辦，否認有警政高層介入調查，基於偵查不公開，不便透露相關案情，至於是否對楊作行政處分？要視偵辦結果，再作適當處理。

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