墾丁海域拾獲手機放草叢 涉侵占遺失物獲判無罪

張男墾丁海域拾獲手機被控侵占，被高雄高分院判決無罪。（記者鮑建信攝）

2024/03/24 22:11

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東民宿張姓員工在墾丁海域拾獲蘋果手機疑佔為己有，被依侵占遺失物罪起訴，經地院判決無罪後，檢方不服上訴，高等法院高雄分院認為張把手機放在有監視看得到草叢，並無主觀犯意，認同原審見解並定讞。

檢方指出，2022年5月9日下午，有竊盜前科張男在屏東恆春鎮萬里桐海域，撿到潘姓女遊客遺失透明防水袋，內有價值4萬的iPhone 11 Pro max後，隨即騎機車離去，並把手機藏在山腳路恆春農場警衛室前方草叢，並以樹葉遮蓋。

請繼續往下閱讀...

潘女發現手機不見了，隨即以定位功能搜尋，發現有人持該手機正在移動，撥打手機以鈴聲尋獲並報請恆春分局處理，張觸犯侵占遺失物罪嫌。

張男應訊指稱，他知道蘋果手機有定位系統可以搜尋，加上他上班時間很長，沒時間送到警局，但有請老闆幫忙處理，他若有意侵占，就不會放在監視器前草叢，並沒有用樹葉覆蓋。

一、二審法官調查，潘女手機遺失後，未被關機或於撥通後遭到掛斷，可見張所辯手機放在置物箱，未注意來電，並無侵占犯意，尚不違反常情。

此外，手機在草叢中，一旁有水泥磁磚所砌的矮牆，然尚可清楚看見手機螢幕透著黃光，並無刻意以樹葉遮擋螢幕、藏匿等情，因而認定罪證不足定案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法