放學時還熱情道別 嘉義高中生昨晚上吊

2017-02-16 12:37

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義高中一名高二學生，昨晚被家人發現在家以尼龍繩上吊自殺，據了解，近日該生作息正常、沒有異狀，放學時還熱情跟老師、同學道別，今天上午檢警相驗，無他殺嫌疑。

警方調查，該名學生昨傍晚5、6點吃完飯說要外出買飲料，隔約2小時還沒回家，家屬於是到派出所請警方協尋，警方隨同家屬返家登記資料，不料在樓梯間驚見該名學生，家屬將學生搶救下來送醫，經急救仍不治。

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