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撞車引來警方關心 毒品案通緝男子被逮

2017-02-15  11:11

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市簡姓男子因4件毒品案被通緝中，今天上午他駕車行經平鎮區平東路，與其他車輛碰撞，一旁正在簽巡的平鎮警方趨前關心。簡男一度不願拿出駕照，反惹疑被逮，還被警方起出260顆一粒眠，再多追辦一條毒品罪。

27歲的簡男民國105年6月間因涉及4件毒品案，被新北地方法院檢察署發布通緝，警方說，通緝期間，簡男仍涉嫌在各地夜店販賣一粒眠等毒品。

今天上午8點多，簡男駕車在平鎮區平東路、東光口，碰撞前方車輛，撞擊聲引來警方關心。

警方說，簡男看到員警，不斷婉拒員警方介入處理，也遲遲不願出示駕照等身分證件，更啟人疑竇。警方查出簡男被通緝，就帶他回派出所偵辦，又在他身上起出260顆一粒眠，已依毒品罪嫌追究他的罪責。

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  • 簡姓男子（右）被警方查獲送辦。（記者周敏鴻攝）

    簡姓男子（右）被警方查獲送辦。（記者周敏鴻攝）

  • 警方起出簡姓男子持有260顆一粒眠。（記者周敏鴻攝）

    警方起出簡姓男子持有260顆一粒眠。（記者周敏鴻攝）

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