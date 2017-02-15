3大關鍵造成翻車！ 賞櫻變送命真相曝光...

遊覽車只剩最後兩排半有椅子，其餘均被削去。（資料照，記者吳政峰攝）

2017-02-15 08:42

〔即時新聞／綜合報導〕賞櫻團發生33死重大車禍，震驚各界，週刊報導，司機疲勞駕駛，且過彎未減速、遊覽車右後車胎胎紋已磨平、遊覽車車身過高等3大關鍵才會造成翻車！

《鏡週刊》報導，遊覽車司機康育薰當天在行經國道五號銜接三號木柵段交流道前，有一段向左的彎道，原本車頭轉向左邊前，車身和車速都相當穩定，不料下一秒車卻突然失控，遊覽車先向右偏移，接著左邊輪胎懸空，擦撞到護欄後翻進排水溝繼續滑行。

報導指出，康育薰駕駛的遊覽車在事故發生前，曾因胎紋不足，被國道警察開單，事故發生後，該輛車左右前輪和左後輪的胎紋都清晰，不過右後輪的胎紋幾乎已被磨平。曾任北市交大隊長、現為土城分局長的黃勢清透露，就和人跑步一樣，如果其中一隻腳沒力，就會朝那個方向跌倒，沒胎紋的輪胎就等同於沒力的腳。

一名交警透露，翻車原因是因遊覽車左右胎紋落差過大、車身過高、疲勞駕駛等3個原因同時發生而造成。資深遊覽車司機指出，若沒有其他外力，以當時時速60公里的速度，雖然超過速限規定的40公里，但也不至於翻車。一位在現場救人的警察透露，車身如果沒那麼高，可能車子也不會翻出護欄。