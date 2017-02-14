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兒子犯下殺人大罪 陳威成：會撐住！

陳威成兒子涉嫌犯害女師。（資料照，記者林正堃攝）

2017-02-14  16:13

〔即時新聞／綜合報導〕前興農牛總教練陳威成現年27歲的兒子，疑似與43歲鄭姓輔導老師發生不倫戀，兩人6日爆發口角，陳男失手將鄭女勒斃並棄屍南投，今天被警方逮捕，全案依殺人罪送辦。對此，威總只用簡訊回應媒體「會撐住！」

綜合媒體報導，陳男目前就讀台灣體育運動大學運動產學系研究所，因人際關係不佳而獲校方安排鄭女輔導，不料兩人疑似發生不倫戀，鄭女不只為陳男支付每月9000元房租，還另給他每月5000元零用錢，但陳男似欲談判分手，鄭女不從遂遭殺害。

陳男小時候隨父親出入球場，原本也以棒球為目標，就讀棒球名校西苑高中，之後還留學日本岡山共生高校，但因為受傷而放棄棒球夢，回台改攻讀運動管理，他在台體大就讀期間，也曾經做過中華職棒雇員，擔任引導觀眾與記者入場的工作，因為認真負責的個性而頗受歡迎，當時威總還欣慰的說，「就看他自己要做什麼吧。」沒想到如今竟犯下殺人大罪。

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