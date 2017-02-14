車齡高不可怕 專家：疲勞駕駛才是禍源
國道五號13日發生重大車禍，造成33人死亡、11人輕重傷，遊覽車完整殘骸14日曝光，駕駛座、車頭因撞擊力道過強扭曲毀損。（記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國5昨晚發生賞櫻團遊覽車翻覆車禍，造成33人死亡，有人質疑一日團行程讓駕駛開車往返的時間超過14小時以上，質疑疲勞駕駛惹禍。
台灣鐵道暨國土規劃學會理事鄭羽哲今在臉書上PO文表示：「車齡高並不可怕，疲勞駕駛才是可怕的源頭」，他說行程早上6點半旅行社出發，代表遊覽車5點半就要離開場站，駕駛清晨5點就需抵達場站，前一天駕駛可能還需要在場站整備車輛到晚上11點，從台北到武陵，前面一段高速公路、後面一段山路上山，到景點後，駕駛還需檢查車輛基本狀況才能休息，然後再帶旅客下山，依晚上9點車輛還在高速公路上的情況，下山恐怕就是馬不停蹄的宜蘭地區遊憩。
鄭羽哲認為，旅客看行程時總是會計較「自己是不是多賺到幾個景點」，卻從來沒想過「這都是一個人在開的遊覽車」，呼籲民眾觀念需要改變：「有錢可使人開車，但命是大家的，沒必要為了賺錢把駕駛和乘客推到懸崖邊」。
鄭羽哲舉例國外遊覽車公司例子，美國的遊覽車大巴駕駛工時規定，每日值勤時數（從進場站到離開場站）最大15小時，每日駕駛時數（車輛移動的握方向盤時數）最大10小時；連續8天內駕駛時數最大70小時。
對於司機休息也有嚴格規定，美國規定兩個主要駕駛任務之間、必須間隔8小時的「無干擾休息時間」（最簡單的定義，駕駛要一個人自己睡，不能跟別的駕駛、領隊一起睡），且如果單日值勤時數會大於15小時，在當日之中必須要有「無干擾休息時間」8小時（例如，駕駛當日的賭場班次，去程3小時，然後賭場會幫他們準備一個房間休息8小時，然後再開3小時的車回來）。
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