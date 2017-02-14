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國道翻車32死12傷 最新受傷名單一覽表 遊覽車左彎失控刮擦護欄十多公尺翻覆 影片曝光
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網友爆蝶戀花曾丟包旅客 只給50元坐小黃

2017-02-14  01:55

〔記者謝君臨／台北報導〕國道發生重大交通意外！今晚9時許，一輛載滿44人前往武陵農場賞櫻的遊覽車，在行經國道五號接國道三號南下往木柵的大轉彎處時，疑因車速過快翻落邊坡，造成32死12傷。

據了解，遊覽車屬於蝶戀花遊覽車公司，今天晚上結束旅程，載著遊客回程途中時發生翻覆意外，旅客多為長者。

有網友爆料表示，因爲便宜，年長者喜歡參加這類的一日遊行程，而蝶戀花大多吸引居住於台北的年長者，還號稱基隆客人也可參加，他們會送回基隆，自己家中的長輩也曾參加，但回程時遊覽車司機卻把住在基隆的人包括自家長輩，統統丟在台北，當時是深夜11點多。

網友指控，當時已經沒有客運，天空還飄著冷冷細雨，但領隊卻只給住基隆的人50元車錢，叫自家長輩坐計程車回家，網友痛批：「很搞笑耶！50元哪夠從台北回基隆」，因此感覺很差，長輩再也沒參加蝶戀花旅行社。

對於網友的指控，目前蝶戀花旅行社並未出面回應。

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  • 網友爆蝶戀花曾丟包旅客，只給50元坐小黃。（記者謝君臨翻攝PTT）

    網友爆蝶戀花曾丟包旅客，只給50元坐小黃。（記者謝君臨翻攝PTT）

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相關關鍵字： 國道5號 旅行社 翻落邊坡 蝶戀花 賞櫻團 遊覽車
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