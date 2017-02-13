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翁仁賢除夕夜縱火害六命判死刑 鄰居：天理昭彰

翁家老宅目前沒人居住。（記者周敏鴻攝）

2017-02-13  19:05

〔記者周敏鴻／桃園報導〕105年2月7日除夕圍爐夜，桃園市逆子翁仁賢衝進龍潭區中豐路翁家老宅潑汽油縱火，燒死高齡父母、親友釀6死4傷，下午他被桃園地方法院依殺害直系尊親屬罪嫌判處死刑，鄰居們聽聞後直說，一把火燒得翁家家破人亡，真是人倫悲劇！

翁家老宅本來就僅有翁仁賢與年邁的父母同住，事發後，老宅就一直空著、沒人居住，翁家親友多住在台北等他處，偶爾仍有人會到老宅幫忙整理住家環境，但少與鄰居互動。

鄰居們說，翁仁賢的父母生前對待鄰居都很親切，出入都會打招呼，為人也很和善，火警發生後，鄰居們都感到很悲痛，得知下毒手的竟是被父母呵護備至的翁仁賢，更讓鄰居們震驚，如今翁仁賢因自己殘忍的作為被判死刑，也算是天理昭彰。

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  • 翁仁賢被捕時還面露微笑。（資料照，林近攝）

    翁仁賢被捕時還面露微笑。（資料照，林近攝）

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相關關鍵字： 死刑 縱火 翁仁賢 除夕夜
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標題：翁仁賢除夕夜縱火害六命判死刑 鄰居：天理昭彰


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