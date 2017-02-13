醫生示愛送小三賓士 要求歸還被拒提告
2017-02-13 09:58
〔記者鮑建信／高雄報導〕陳姓醫生為討好具頗姿色的曾姓女病患歡心，幫忙付債、補稅、買賓士車，一個多月花了近3百萬元，後來被醫生娘發現，要求歸還未果控告詐欺，高雄地檢署認為曾女未使用詐術，是陳心甘情願付出，處分不起訴，但陳不服聲請再議，被二審發回重新調查。
據了解，陳姓醫生因門診認識從事美容曾女，二人進一步交往後，自前年八月至九月底，曾女以美術館房屋賣掉需要補稅、修理舊車缺錢、妹妹經營餐廳不善等理由，陸續向陳拿了20萬元。
此外，陳為博取曾女歡心，並擔心她被另林姓男子搶走，允諾買部白色賓士C200入門款轎車給她，又支付260多萬元，但她拿到錢後並未買車，卻被醫生娘發現二人正在熱戀，陳要求歸還這些錢未果，提起詐欺告訴。
曾女出庭告訴承辦檢察官說，二人是男女朋友，陳不希望她去台北工作，願意負責她的開銷，買車是為方便假日出遊、吃飯，陳還說不想讓妻子知道，所以用她名義訂車，否認犯行。
檢方調閱2人LINE對話，發現曾女的林姓友人開賓士，對她和小孩好，對方並指曾女開的車不安全，陳姓醫生因而不甘示弱，當場允諾說：「也對，我們買部賓士車，也較安全」，陳男並說，「妳是我女友，有事當然找我，不要欠人家（指林男）」，足證陳是心甘情願買車，曾女並未使用詐術欺騙他。
不過，陳姓醫生不服，聲請再議後，高雄高分檢認為仍有疑點未釐清，發回高雄地檢署重新調查。 據了解，曾女雖然是40初頭熟女，但因身材、容貌保養有素，看起來年輕十多歲，而陳姓醫生則是50多歲中年人。
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