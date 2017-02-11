竹科工程師腳踏兩條船 小三與元配同時懷孕

2017-02-11 15:23

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹科1名48歲資深工程師與已婚的女同事發生婚外情，沒想到小三與元配先後懷孕，工程師有意回到妻子身邊，想斬斷與小三的不倫關係，但遭小三拒絕，由於小三丈夫發現妻子懷孕，懷疑不是他的種，經追問才知戴綠帽，小三只好墮胎，先生更怒控兩人妨害家庭。工程師妻子事後驚知老公出軌，也氣得控告小三妨害家庭。

小三不滿工程師不肯負責避不見面，2015年10月間帶75歲老父登門興師問罪，結果父女與工程師雙親發生爭執。小三父女先後出言恫嚇「如果事情不解決，我就要殺了你兒子」，小三還撂話：「我要殺你孫子，我家裡還有一個哥哥。」讓工程師雙親心生害怕報警偵辦。去年底工程師及小三父女均遭新竹檢方起訴，法院審理時，妨害家庭部份雙方以30萬元和解，各自撤回妨害家庭告訴。

不過，恐嚇危安部份，小三父女均認罪坦承犯錯。法官認為小三因不滿工程師欲結束與不倫關係，竟夥同老父至工程師父母家中，雙方一言不合，即以言詞恐嚇對方。考量雙方和解，原告2人也原諒，因此僅依恐嚇危安罪，輕判這對父女拘役10天與5天，得易科罰金。