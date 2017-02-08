惡檢奪廟產、撂人槍殺住持 最高院重判14年10月
2017-02-08 16:42
〔記者項程鎮／台北報導〕被稱為史上最兇殘的惡檢、前台南地檢署檢察官顏漢文，為爭奪高雄金山寺廟產，涉嫌夥同退休警察莊茂鴻等8人，開車衝撞、開槍射殺住持釋圓塵未果，最高法院維持高雄高分院見解，依殺人未遂等罪，重判顏有期徒刑14年10月確定。
顏漢文已被法務部停職，去年遭監察院彈劾，顏的懲戒問題，正由司法院職務法庭審理中。
顏漢文曾為金山寺前任住持釋傳孝處理法律事務，因而結識向釋傳孝租地從事殯葬業的莊茂鴻，莊因獲利豐厚，101年間想擴大規模繼續和金山寺合作遭拒，顏因在外欠債，便與莊合作，引進宋天貴、劉己玄等人，組成奪產集團，由顏主導，利用金山寺未辦理法人登記的漏洞，涉嫌偽造寺廟相關會議紀錄，謀奪寺廟控制權。
同年5月釋傳孝過世，由弟子釋圓塵接任多家寺廟的住持，顏漢文涉嫌恐嚇釋圓塵，要求他與莊合作，但金山寺堅持與莊解約，雙方打起民事訴訟，顏、莊等人為逼釋圓塵交出寺廟經營權，以跟監方式蒐集他違反戒律證據，並找同夥將GPS安裝在釋圓塵座車，同步跟蹤；釋圓塵不滿遭騷擾，向廉政署檢舉，顏、莊竟決定殺人。
隔年4月中旬，顏漢文的小三張印華和手下陳穎甫，得知釋圓塵到屏東慈恩寺，陳穎甫趁機開休旅車衝撞釋圓塵座車，製造假車禍，逼釋圓塵下車後，張女再開車衝撞釋圓塵，被害人幸運逃過，但右大腿骨折。
同年9月中旬，顏的手下陳穎甫又利用釋圓塵到屏東準提寺主持法會時，衝入辦公室對著釋圓塵的頭部開槍，釋圓塵以雙手護住頭部，僅右臂及腹部受傷，槍手陳振甫被釋圓塵的司機制伏送警，整起陰謀才爆發，陳事後被判刑9年確定，廉政署與屏檢於102年9月發動搜索，將顏等人拘提並羈押。
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