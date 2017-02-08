恩將仇報！ 他刀砍朋友 如願「吃免費牢飯」

2017-02-08 14:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕恩將仇報！台中市男子施啟隆，因欠租車費，營生的計程車被租車公司收回，他無處可歸，黃姓朋友好心收留他3天，施男卻抱怨「我想自殺，想住牢房吃免費的牢飯」，黃男擔心發生意外，希望他搬走，他卻趁黃男入睡時，持菜刀砍殺黃男重傷，台中地院依殺人未遂罪判處徒刑5年8月，他如願「住牢房吃免飯的牢飯」。

判決書指出，67歲的施男（羈押中）租計程車營生，還住在計程車內，卻於去年4月12日積欠車行7000元租金，車行的助理要收回計程車時，他揮折疊刀恐嚇「要死一起死」，警察抵達解圍，車行才順利取回計程車。

睡在計程車內的施男無處可去，經營檳榔攤的黃姓男子，於去年8月7日，將檳榔攤借給他住3天，還買東西請他吃，不過，施男卻在同年月8日說，他想自殺，或去住牢房、吃免費的牢飯，黃男認為自己的檳榔攤不可能永遠讓施男居住，另外，也擔心發生意外，遂告訴施男「你明天睡醒後要離開」。

翌日清晨2時左右，耿耿於懷的施男，見黃男已在檳榔攤內熟睡，順手持切檳榔的菜刀砍殺黃男，黃男持棒球棍自衛，負傷跑到馬路旁求救而倖免。

台中地院審理時，施男辯稱自己睡夢中被毆打，迷糊之際持菜刀揮舞反抗，不過，法院卻認為施男身上無傷痕，不採信上述辯詞，依殺人罪判處徒刑5年8月，另依恐嚇罪處5月徒刑，目前羈押中的施男，也如願「住牢房吃免飯的牢飯」。