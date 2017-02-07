連3撞！自小貨車撞曳引車與電桿 再撞傷1名路人

連3撞！自小貨車左轉碰撞曳引車自撞電桿再撞傷1名路人，警、消現場救援。（記者李容萍翻攝）

2017-02-07 15:02

〔記者李容萍／桃園報導〕一輛自用小貨車，今天清晨沿著桃園市新屋區東福路左轉台15線南向時，先失控碰撞一輛在台15線北向直行的曳引車後，自小貨車再逆向碰撞路旁電桿和一名正由南往北走的77歲李姓老翁，貨車上的貨品散落一地，小貨車的江姓駕駛及江姓乘客受困車內，經到場警、消協助脫困後把受傷的3人送醫救治。

救護人員到場將無端被波及的李姓老翁，進行骨折固定及包紮止血後送醫，同樣受困的江姓小貨車駕駛（50歲）及江姓乘客（32歲）受困車內，救助人員協助脫困後進行清洗傷口及包紮止血後送醫，3人的手腳身體多處骨折就醫後，均無生命危險；至於曳引車李姓駕駛（33歲）並無受傷。

警方現場進行酒測，兩位駕駛都沒有酒駕，車禍原因另待進一步調查。