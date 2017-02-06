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超級盃Live》第四節強勢反撲 愛國者追平獵鷹 駭客再出手 群益證券電子下單一度出現異常 資深閩南語演員高鳴 驚傳上吊身亡
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疑久病厭世 資深男演員高鳴在家上吊身亡

2017-02-06  10:53

〔記者吳昇儒／新北報導〕83歲資深台語演員高鳴（本名劉明哲），今日上午7時許被發現在新北市萬里住處上吊身亡，附近鄰居發現後，立刻報案，但救護人員趕抵時，高鳴已經死亡多時，無生命跡象。

警方初步勘查，現場並無打鬥痕跡，暫排除他殺可能，警員也在高的口袋找到遺書，目前已經報請檢方相驗，釐清死因，家屬正從南部趕上萬里，協助處理後事。

據悉，高鳴被發現時，屍體已經僵硬，且出現屍斑、死亡多時，而高也曾自曝罹有多種癌症，可能因此久病厭世，上吊身亡。

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  • 資深台語演員高鳴（本名劉明哲）今日被發現在住處上吊身亡。（資料照）

    資深台語演員高鳴（本名劉明哲）今日被發現在住處上吊身亡。（資料照）

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