疑久病厭世 資深男演員高鳴在家上吊身亡

2017-02-06 10:53

〔記者吳昇儒／新北報導〕83歲資深台語演員高鳴（本名劉明哲），今日上午7時許被發現在新北市萬里住處上吊身亡，附近鄰居發現後，立刻報案，但救護人員趕抵時，高鳴已經死亡多時，無生命跡象。

警方初步勘查，現場並無打鬥痕跡，暫排除他殺可能，警員也在高的口袋找到遺書，目前已經報請檢方相驗，釐清死因，家屬正從南部趕上萬里，協助處理後事。

據悉，高鳴被發現時，屍體已經僵硬，且出現屍斑、死亡多時，而高也曾自曝罹有多種癌症，可能因此久病厭世，上吊身亡。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980