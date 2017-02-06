資深閩南語演員高鳴 驚傳上吊身亡

高齡83歲的資深閩南語演員高鳴（左）驚傳上吊身亡，警方初步研判是健康及家庭因素。（照片由三立提供）

2017-02-06 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕高齡83歲的資深閩南語演員高鳴（本名劉明哲）驚傳上吊身亡，據《聯合報》報導，高鳴於今天早上7點左右，驚傳在新北市萬里區住家上吊身亡，附近鄰居一早發現立刻報案，警消到場時，發現高鳴已明顯死亡，初步勘查沒有外力因素，死者口袋留有遺書，警方初步研判是健康及家庭因素。

高鳴於1933年出生，在1980年代開始就演出多起電視連續劇，較為知名的作品有《臺灣廖添丁》、《再見阿郎》、《我最愛的人》、《真情滿天下》、《家和萬事興》等等，2年前他與妻子上電視節目時曾說到，自己罹患直腸、淋巴，膀胱等5種癌症，但目前上吊自殺的動機，還需要等警方進一步釐清。

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