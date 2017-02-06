| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
超級盃Live》第四節強勢反撲 愛國者追平獵鷹 駭客再出手 群益證券電子下單一度出現異常
 首頁 > 社會

資深閩南語演員高鳴 驚傳上吊身亡

高齡83歲的資深閩南語演員高鳴（左）驚傳上吊身亡，警方初步研判是健康及家庭因素。（照片由三立提供）

2017-02-06  10:18

〔即時新聞／綜合報導〕高齡83歲的資深閩南語演員高鳴（本名劉明哲）驚傳上吊身亡，據《聯合報》報導，高鳴於今天早上7點左右，驚傳在新北市萬里區住家上吊身亡，附近鄰居一早發現立刻報案，警消到場時，發現高鳴已明顯死亡，初步勘查沒有外力因素，死者口袋留有遺書，警方初步研判是健康及家庭因素。

高鳴於1933年出生，在1980年代開始就演出多起電視連續劇，較為知名的作品有《臺灣廖添丁》、《再見阿郎》、《我最愛的人》、《真情滿天下》、《家和萬事興》等等，2年前他與妻子上電視節目時曾說到，自己罹患直腸、淋巴，膀胱等5種癌症，但目前上吊自殺的動機，還需要等警方進一步釐清。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 上吊 高鳴
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤照燒山藥
芋香高麗蒸
鮮魚時蔬可樂餅
溫沙拉✤好吃秘訣
轉寄

標題：資深閩南語演員高鳴 驚傳上吊身亡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月6日‧星期一‧丁酉年正月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.