北投人倫慘劇 警懷疑狠父對3子女先下迷藥
2017-02-06 00:44
〔記者姚岳宏／台北報導〕46歲張姓狠父持刀朝自己年幼的3名子女割喉，造成3死1傷的人倫悲劇，其中16歲的大女兒是在下午約1時許痛醒過來，見到爸爸及兩名弟妹慘況，先躲往對面房間，傳line給舅舅「爸爸自殺了，差點殺死我們」要他幫忙報案並送醫；警方根據少女不知何時被刺傷，而「是被痛醒」來研判，懷疑狠父有下迷藥，少女被刺時才沒知覺，確切死因將等法醫明天解剖遺體才能釐清。
少女因傷及喉嚨，暫無法言語，透過手機打字跟警方說，當時她在睡夢中，忽然被痛醒，起來就看到爸爸跟弟妹倒在一旁，警方根據少女說法及現場無明顯掙扎痕跡研判，張男應是趁子女熟睡時犯案，時間約在前晚到昨晨左右。
警方調查，張男昨晨趁3子女熟睡時，先寫好遺書留在客廳茶几，再到子女房間，持20公分長的水果刀，砍殺2女1子；其中2名女兒頸部的刀傷甚深，兒子的刀傷則較淺，但口鼻處有棉絮，有可能是張男先砍一刀後，又以棉被悶死兒子後，張男再自刺身亡。
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