北投狠父殺子血案 兒子疑似被砍又悶死

2017-02-05 17:09

〔記者鄭景議／台北報導〕今日下午1時許警方接獲報案，一名張姓男子持刀欲將自己的1兒2女砍殺，再引刀自盡，據了解，死亡的兒子頸部刀傷甚淺，口鼻部有棉絮反應，疑似狠父先持刀砍傷兒子後，再用棉被將其悶死。

警方表示，他們到場後發現張男與1兒1女陳屍臥室，客廳茶几上擺著遺書，遺書上寫明自殺原因為夫妻失和，以及玩股票失敗;據悉，玩輸的錢可能有上千萬。

據了解，死者張男以及死亡的女兒，頸部刀傷甚深，皆為致命傷，另倖存的大女兒，頸部刀傷也很深，僅有小兒子，可能為狠父悶死，現場遺留的兇器為一把20公分長的水果刀，刀上血跡斑斑，十分驚人。

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