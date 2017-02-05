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遭諷全台首座放花圈測速 藏鏡人未出面

2017-02-05  21:54

［記者黃旭磊／高雄報導］警方於高雄市大社國中對面新設測速照相，遭民眾放置「慶祝測速照相機落成」，花圈在週五（3日）撤除，出錢民眾仍未出面。

大社區中山路一處新設測速照相遭放置花圈，民眾拍照po網，臉書社團「爆料公社」、「我是大社人」上千人按讚，網友稱「可能是全台第一台測速被放花圈。」

花圈已由花店派人收走。大社國中林姓警衛回憶，去年12月擺設，誰放的不知道，門口常有義大學生騎車超速、闖紅燈，學生過馬路很危險。而儀器旁機車店石姓店員說，家長及老師申請很久才裝，從兩個地點選擇設在校門對面，家長高興，「每個花圈署名都不同，可能慶祝終於裝好了。」

轄區大社分駐所表示，熱心民眾留假名，不知道誰花錢，花圈沒有花店名字，暫時查不出來源。

轄區仁武警分局交通組長徐志宏說，當地義守大學為觀音山下往鬧區道路，車速本來就快，整條中山路每年發生2百多起車禍，但設置地點肇事率並非最高。

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  • 民眾放置「慶祝測速照相機落成」，署名疑為假名。（翻攝自爆料公社）

    民眾放置「慶祝測速照相機落成」，署名疑為假名。（翻攝自爆料公社）

  • 花圈被花店收走。（記者黃旭磊攝）

    花圈被花店收走。（記者黃旭磊攝）

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