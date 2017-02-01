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高中生掉手機 辣媽女警花只花20分鐘找回來

2017-02-01  14:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓高中生，與同學相約到一中街商圈逛街，一時大意把手機遺失於公車上，在雙十路下車的他台中市二分局公園派出所求助，女警花田佩玉用自己私人手機，為陳生的手機定位，很快就幫他找回手機，事後田員說，她已經是3個小孩的媽媽了，尋找失物的能力，是被3名小孩訓練出來的，陳生不禁瞪大眼睛，難以置信眼前的清秀女警，竟是身為人母，頻頻稱呼田員「辣媽」。

年約19歲的陳姓高中生，向公園所求助說，他可能把手機忘記在公車上了，不知該如何尋回，女警花田佩玉先安撫他的情緒，仔細詢問陳生是否記得公車路線編號與發車時間？陳生雖心急，但仍記得發車時間等資訊，田員通知豐原客運站務人員協助尋找，為確定手機確切地點，還用她私人手機去定位陳生的手機位置。

確認手機位置後，田員發現，這輛公車正好剛要繞回到陳生之前下車的站牌，遂持續撥打陳生遺失的手機號碼，數分鐘之後，公車司機終於接起電話，在僅約20分鐘的短暫時間內，手機即物歸原主。

陳生很感激女警花協尋手機，能在短短20分鐘內迅速找到手機，陳生感到十分神奇，田員開玩笑的說，自己是3個小孩的媽，這種尋找物品的能力，是被小孩子訓練出來的，陳生也張大眼睛，難以置信年輕警花竟已為3個小孩的母親，堪稱是一位「辣媽」。

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  • 女警花田佩玉說，找失物能力，是被小孩子訓練出來。（記者張瑞楨翻攝）

    女警花田佩玉說，找失物能力，是被小孩子訓練出來。（記者張瑞楨翻攝）

  • 陳姓高中生（圖右）難以置信，眼前女警花（圖左）是3個小孩的媽媽。（記者張瑞楨翻攝）

    陳姓高中生（圖右）難以置信，眼前女警花（圖左）是3個小孩的媽媽。（記者張瑞楨翻攝）

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