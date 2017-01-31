本土劇「小」演員淪小三 控情郎偷拍裸照反吃誣告官司
2017-01-31 15:49
〔記者陳慰慈／台北報導〕曾在「嫁妝」、「意難忘」等本土劇客串演出的35歲侯姓女演員，後淡出演藝圈，5年前擔任保險業務員時認識已婚的人力仲介公司樊姓總經理，2人發生婚外情，樊妻發現後怒告侯女妨害家庭，侯女反控樊男偷拍她21張身體裸照，涉犯妨害秘密罪嫌，但法官認為侯女在照片中雙眼直視鏡頭微笑，並擺出YA姿勢，認為她在知情下被拍攝，認定其誣告。
一審依通姦、誣告罪各判侯女10月、3月。侯女不服提出上訴，通姦罪部分103年10月已判侯女10月徒刑、得易科罰金30萬元定讞；誣告罪部分，侯女堅持無罪亦提出上訴，高等法院日前改重判侯女徒刑4月，可上訴。
高等法院法官認為，一審判決疏未審酌侯女涉偽證部分，致量刑失當，認為侯女因與樊男間情感、官司糾葛，竟心存怨懟，捏造不實之事，影響司法偵審之正確性、耗費司法資源，但審酌其因妨害家庭遭判處有期徒刑10月，致心情低落甚至精神狀況亦受影響下所為，因此改判加重侯女刑責1月。
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