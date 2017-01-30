父女失聯40幾年 大年初二在派出所重逢

2017-01-30 14:51

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹市警局東門派出所警員文哿進大年初二值班時，1名自稱與女兒失聯40幾年的老先生上門求助，希望能夠找到好像住在新竹的女兒，雖然只有姓名和大概年紀等資訊，但文哿進仍透過戶政系統和身分證影像盡力協尋，成功幫老人家聯繫上他女兒，讓他們父女在大年初二這天重逢。

警方表示，這名從台北來的李老先生已經70幾歲，多年前因為家庭因素和女兒失聯，他大年初二來到新竹後，就近到東門派出所求助，希望警員能夠幫忙找人。

文哿進說，李翁只有提供他女兒的名字和大概年紀，他也只能盡力幫忙，幸運的是很快就找到條件吻合的對象，他先透過電話詢問對方意見，李翁的女兒同意到派出所和她爸爸見面。

文哿進說，李翁的女兒已為人母，當她帶著先生和女兒出現在派出所時，和她相認的李翁當場激動落淚，父女相隔40幾年後在派出所內相聚，而且剛好是大年初二，也算是另類的「回娘家」。

警方表示，李翁和他女兒互留聯絡方式，並說好以後會常聯繫相聚，他們臨走前都向文哿進致謝，感謝他的協助，讓他們父女得以重逢。