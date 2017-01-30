為了想吃牢飯搶銀行 無業男如願遭判刑2年
2017-01-30 10:11
俞火炎搶銀行被警方制伏帶回。 （記者林嘉東攝）
〔記者林嘉東／基隆報導〕無業男子俞火炎，持刀搶銀行，搶得女行員1600元後，等警察來抓。基隆地院痛斥，俞為了想吃免錢牢飯，持刀強盜銀行，耗費國家司法資源，依強制罪判他2年徒刑。
判決指出，57歲俞男無業、又無處可住，去年10月間，先到商店買一把水果刀後，走進基隆市愛四路彰化銀行喊一聲：「我要搶劫」後，直接持刀跳進櫃檯內。正在拖地的劉姓保全趕緊拿拖把阻攔俞男進入，卻不敵對方壯碩體型，無法阻攔。
銀行內監視器清楚拍下俞男進入銀行櫃台後，不理會旁人，直接打開櫃檯抽屜，搜刮連姓女行員皮包內現金1600元。
李姓女襄理見狀趕緊按下緊急警報連線系統，分行內鈴聲大作，俞卻呆立現場，等警察來抓。
警員廖慶達、呂冠毅趕赴現場時，喝令俞男走出櫃檯，俞男並未反抗，將水果刀與1600元放在地上，乖乖就擒。
俞告訴廖員，他失業，又沒地方住，想吃免錢牢飯。
法院認為，他持刀搶銀行的過程，觸犯刑法強制罪，審酌他只經濟困窘沒地方住，萌生想吃免錢牢飯，犯下搶銀行的犯行，耗費國家司法資源，為社會大眾起不良示範，不宜輕縱，依強制罪判他2年徒刑。
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