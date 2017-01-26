過年大掃除 老公把老婆存摺、現金全當垃圾丟

2017-01-26 13:08

〔記者蔡文居／台南報導〕要過年了，家家戶戶都在忙著大掃除，台南市一名陳姓婦人存放存摺、印章、現金的水果禮盒，被老公當成垃圾丟到資源回收車，事後，陳姓婦人發現「家當」不見了，急忙求助清潔隊，所幸被及時找回來，否則就虧大了。

南市環保局表示，25日早上7點多，有位陳姓婦人急急忙忙跑來南區清潔隊，著急訴說她的家當都被當作資源回收物丟棄，希望清潔隊能協助尋找。

隊長劉鎮智說，該隊現場班長及同仁先安撫婦人，在了解事情經過後，發現原來她把郵局存摺、印章、現金及一些文件都放禮盒紙箱內，她的老公不知情，於24日晚上，把全部紙箱全部交由資源回收車回收。

清潔隊查出當天載運資源回收物車輛，發現資源回收物尚在車斗上，現場陪同婦人找尋，果然在水果禮盒空箱內發現郵局存摺、印章、一疊百元現鈔及一些文件，經核對帳戶名稱及婦人資料無誤後，立即歸還相關遺失物，原本眉頭深鎖的陳姓婦人終於放下心中的大石頭，直向清潔隊人員道謝。

環保局今天提醒市民於農曆年前居家大掃除時，請務必注意是否有財物及重要文件在廢棄家具、資源回收物中，以避免貴重物品被清潔隊清運走，還沒過年便傷了荷包。