選鄉長涉1票5千賄選 長濱農會理事長劉世鴻判4年2月

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

2024/05/12 17:01

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣長濱鄉農會理事長劉世鴻前年角逐長濱鄉長落敗，又因涉現金買票，遭台東地檢署依違反公職人員選舉罷免法案件提起公訴，台東地院法官審理認定每票5000元金額相當高，重判4年2月，併宣告禠奪公權4年。

判決書指出，劉世鴻為民國111年台東縣長濱鄉鄉長選舉候選人，為求順利當選，透過樁腳行賄；同年5、6月間某日傍晚在某部落教會會長住處交付5000元，同年5、6月間拜訪某部落頭目也交付現金賄款5000元，均期約在選舉中支持劉世鴻。

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劉世鴻在庭訊中辯稱，拜訪他們是評估要選鄉長或鄉民代表，分別交付5000元是要他們購買檳榔、香菸，幫忙講好話的經費；劉的辯護人也說，原住民部落聊天的時候，會有吃檳榔、喝小米酒的習俗，劉世鴻為圖便利逕以現金交予2人作為拜訪其他部落居民拉票，拉票過程須發放小物件，供他們自行購買檳榔、香菸所用，並無對價關係，也無約明行使一定之投票權，且台東買票的行情是1000元，沒看過買票行情有到5000元。

法官認為，受賄2人為部落地區教會會長、部落頭目，為部落地區地位較高之人，可以影響部落地區80幾戶，具有投票權的100多人，在原住民部落之影響力較一般人高，若能以較高之金額成功行賄，即能為選情博得巨大優勢，因此辯護人此部分主張，均不足採。

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