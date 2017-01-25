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海倫清桃前夫撕毀離婚協議書 妨害公務遭起訴

2017-01-25  11:53

〔記者吳昇儒／基隆報導〕越南籍女演員海倫清桃造假身分對外捏造身家背景及婚姻狀況，風波不斷，16日上午與丈夫戴發奎協議離婚，手續完成後，因離婚協議書上日期誤繕，戶政人員又請戴男回到戶政事務所辦理修正。戴男一時情緒不穩定，竟將戶政人員手上的公文撕毀，被移送法辦。基隆地檢署今日偵結，依妨害公務罪將戴男起訴。

海、戴兩人辦完離婚手續後，戶政人員發現日期有誤，將106年誤寫為105年，請兩人回到戶政事務所修改，但戴男突然將協議書撕毀；承辦人員立刻報警，請警方到場協助並將戴男帶回偵訊。

戴男偵訊時向檢察官表示，因為再次看見離婚協議書，是一時情緒失控，才會將公文撕毀。

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  • 戴發奎一時氣憤將離婚協議書撕毀，反而吃上官司（記者吳昇儒翻攝）

    戴發奎一時氣憤將離婚協議書撕毀，反而吃上官司（記者吳昇儒翻攝）

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