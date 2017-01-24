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樂陞案》許金龍移審台北地院 法官下午開庭接押

2017-01-24  14:18

［記者張文川／台北報導］台北地檢署今日偵結樂陞科技併購案，起訴樂陞董事長許金龍、代理董事長李柏衡、財務長謝東波、百億大盜楊瑞仁（改名楊博智）10人，全案上午移審台北地院，分由寧股法官周玉琦承審，法官定下午2時30分開庭接押唯一在押被告許金龍。

北檢認定許金龍涉7大犯罪事實，罪名包括證交法特別背信、非常規交易、財報不實、證券詐欺、內線交易、操作股價、刑法背信、業務侵占、商業會計法等罪，獲利逾40.7億元，檢方向法官具體求刑30年。

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  • 台北地檢署今日偵結樂陞科技併購案，起訴樂陞董事長許金龍等10人，全案上午移審台北地院，法官下午開庭接押唯一在押被告許金龍。（（記者方賓照攝）

    台北地檢署今日偵結樂陞科技併購案，起訴樂陞董事長許金龍等10人，全案上午移審台北地院，法官下午開庭接押唯一在押被告許金龍。（（記者方賓照攝）

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