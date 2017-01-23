獨家》驚心動魄！「蜘蛛人」爬6萬9千伏特高壓電塔

黃男爬上近30公尺高的電塔，險些碰觸6萬9千伏特的高壓電線，令底下警消捏把冷汗。（記者李立法翻攝）

2017-01-23 01:00

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市近郊一座6萬9千伏特的高壓電塔昨天下午出現「蜘蛛人」，嚇壞過路民眾，消防隊出動雲梯車到場救援卻派不上用場，經聯合警方動之以情，費了一番工夫才將險些碰觸高壓電線的男子勸說下來，過程驚心動魄，台電人員到場後直呼「命大」。

22日下午3時許，行經屏東市近郊堤防路的民眾，發現有人攀爬30多公尺高的高壓電塔，十分驚險，大同派出所員警洪萬居、柯志文及朱翊箏據報到場後，趕緊通報消防局及台電協助處理，並輪流向電塔上的男子溫情喊話，試圖安撫男子情緒。

但電塔上的男子起初不予理會，持續往塔頂爬，還左右橫移，險些碰觸高壓電線，讓底下的員警及消防人員捏把冷汗，由於電塔尚未確定停電，到場支援的雲梯車擔心觸電發生危險，不敢貿然啟用，持續向塔上男子心戰喊話。

男子聽到員警說「你有什麼需求，下來之後一定幫你解決」，才停止攀爬，警方並承諾要送男子春節紅包，男子被打動，緩緩往下爬，當抵達地面時，員警趕緊抱住男子，以免再做出危險舉動。

該名42歲的黃姓男子向警方供稱，他一個多月前獨自從台北騎單車到屏東流浪，身上沒有錢，在公園內被其他街友排擠，最近一些慈善團體舉辦的「寒士餐會」，他也沒吃到，快過年了，越想越覺得沮喪，才一時想不開爬高壓電塔「抒解心情」。

約半個小時後，台電人員找到案發現場，還來不及通報斷電，危機已經解除，根據電塔上的編號，確認是供應高屏溪攔河堰的高壓電，有6萬9千伏特，黃男在塔頂時若不慎碰觸電線，後果不堪設想，直呼黃男「真是命大」。