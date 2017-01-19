| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明起454據點開放換新鈔 百元鈔每人限換100張 爆笑！網路瘋傳的出槌神片
 首頁 > 社會

刑訴法擬訂「賴素如條款」 羈押可閱卷

2017-01-19  19:30

〔記者項程鎮／台北報導〕前台北市議員賴素如涉收賄被收押，律師要求閱卷被拒，大法官去年對此釋憲，認為不該限制律師閱卷權，司法院院會下午根據大法官釋憲意旨，通過刑事訴訟法修正草案，規定被告偵查羈押中，律師可以閱卷，但不得洩漏，否則將受懲處，上述條文被法界認為是「賴素如條款」。

大法官釋字第737號解釋認為，刑事訴訟法第33條和第101第3項規定，偵查中的被告和律師，僅能被告知羈押事由和相關事實，但卻無法得知檢方聲押理由的具體內容和有關證據，這違反憲法第8條和第16條的人身自由和訴訟權意旨，要求司法院一年內修刑訴法，

賴素如被控在台北市雙子星大樓弊案索賄1500萬元、並收前金100萬元，被收押146天，直到起訴後20天始獲1500萬元交保，之後被台北地院重判10年徒刑，上訴後，由高等法院審理中。

廣告
  • 前台北市議員賴素如涉收賄被收押，律師要求閱卷被拒，大法官去年對此釋憲，認為不該限制律師閱卷權。圖為日前司法院大法官，就釋憲案舉行憲法法庭言詞辯論。（資料照，記者劉信德攝）

    前台北市議員賴素如涉收賄被收押，律師要求閱卷被拒，大法官去年對此釋憲，認為不該限制律師閱卷權。圖為日前司法院大法官，就釋憲案舉行憲法法庭言詞辯論。（資料照，記者劉信德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 刑訴法 羈押 賴素如 閱卷
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸豆腐丸
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧八寶迎春
年節肉品這樣買！
轉寄

標題：刑訴法擬訂「賴素如條款」 羈押可閱卷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月19日‧星期四‧丙申年臘月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.