刑訴法擬訂「賴素如條款」 羈押可閱卷

2017-01-19 19:30

〔記者項程鎮／台北報導〕前台北市議員賴素如涉收賄被收押，律師要求閱卷被拒，大法官去年對此釋憲，認為不該限制律師閱卷權，司法院院會下午根據大法官釋憲意旨，通過刑事訴訟法修正草案，規定被告偵查羈押中，律師可以閱卷，但不得洩漏，否則將受懲處，上述條文被法界認為是「賴素如條款」。

大法官釋字第737號解釋認為，刑事訴訟法第33條和第101第3項規定，偵查中的被告和律師，僅能被告知羈押事由和相關事實，但卻無法得知檢方聲押理由的具體內容和有關證據，這違反憲法第8條和第16條的人身自由和訴訟權意旨，要求司法院一年內修刑訴法，

賴素如被控在台北市雙子星大樓弊案索賄1500萬元、並收前金100萬元，被收押146天，直到起訴後20天始獲1500萬元交保，之後被台北地院重判10年徒刑，上訴後，由高等法院審理中。