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退休警非法吸金逾4億 屏檢聲請沒收上億不動產

2017-01-19  17:24

〔記者葉永騫／屏東報導〕退休刑警紀毅明夫妻與吳連強等7人組成「飛耀自治互助聯誼會」，涉嫌非法吸金超過4億6394萬元，受害人達555人，屏東地檢署昨天將7人依詐欺、洗錢防制條例起訴，並聲請沒收所查扣的60筆價值上億元的不動產、汽車、存款、金飾等物品。

檢方指出，吳連強、紀毅明等7人涉嫌從102年11月起，以「飛耀自治互助聯誼會」為名義，以年報酬率658.96％等高額獲利為號召，並佯稱「改良式互助會」、「無死會」、「無倒會風險」、「獲利較銀行及坊間任一投資為高」云云，對外招攬民眾投資，截至104年8月間止，約有555名投資人誤信為真而投資，並訂立獎勵金制度誘使會員加碼投資，介紹入會尚可獲利1000元，並設計有「專員」晉升「主任」、「副理」、「處長」等制度，吳連強等7人即以此方式經營銀行收存款業務，收受款項達4億6394萬元，除部分用以購買高雄市六龜區土地及高雄市三民區房地外，其餘已提、匯一空。

屏東地檢署去年8月發動搜索傳喚集團成員與證人共9人說明，退休刑警紀毅明與掛名該會負責人的紀妻白桂錦、女兒紀乃瑜、會計陳金彤等4人經檢察官聲請羈押獲准，主嫌吳連強事後也到案說明。

檢察官於偵查中陸續扣押總額超過上億元、共60餘項不動產、存款、車輛、金飾、債權後，全案昨天偵結起訴，並依刑法沒收新制聲請沒收、追徵犯罪所得及吳連強、紀毅明等7人之財產。

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  • 屏東調查站當時查扣紀毅明家族非法吸金大批帳戶及人頭印章等證物。（資料照，記者李立法攝）

    屏東調查站當時查扣紀毅明家族非法吸金大批帳戶及人頭印章等證物。（資料照，記者李立法攝）

  • 遭控涉嫌非法吸金的退休刑事小隊長紀毅明。（資料照，記者李立法擷取自臉書）

    遭控涉嫌非法吸金的退休刑事小隊長紀毅明。（資料照，記者李立法擷取自臉書）

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