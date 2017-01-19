退休警非法吸金逾4億 屏檢聲請沒收上億不動產

2017-01-19 17:24

〔記者葉永騫／屏東報導〕退休刑警紀毅明夫妻與吳連強等7人組成「飛耀自治互助聯誼會」，涉嫌非法吸金超過4億6394萬元，受害人達555人，屏東地檢署昨天將7人依詐欺、洗錢防制條例起訴，並聲請沒收所查扣的60筆價值上億元的不動產、汽車、存款、金飾等物品。

檢方指出，吳連強、紀毅明等7人涉嫌從102年11月起，以「飛耀自治互助聯誼會」為名義，以年報酬率658.96％等高額獲利為號召，並佯稱「改良式互助會」、「無死會」、「無倒會風險」、「獲利較銀行及坊間任一投資為高」云云，對外招攬民眾投資，截至104年8月間止，約有555名投資人誤信為真而投資，並訂立獎勵金制度誘使會員加碼投資，介紹入會尚可獲利1000元，並設計有「專員」晉升「主任」、「副理」、「處長」等制度，吳連強等7人即以此方式經營銀行收存款業務，收受款項達4億6394萬元，除部分用以購買高雄市六龜區土地及高雄市三民區房地外，其餘已提、匯一空。

屏東地檢署去年8月發動搜索傳喚集團成員與證人共9人說明，退休刑警紀毅明與掛名該會負責人的紀妻白桂錦、女兒紀乃瑜、會計陳金彤等4人經檢察官聲請羈押獲准，主嫌吳連強事後也到案說明。

檢察官於偵查中陸續扣押總額超過上億元、共60餘項不動產、存款、車輛、金飾、債權後，全案昨天偵結起訴，並依刑法沒收新制聲請沒收、追徵犯罪所得及吳連強、紀毅明等7人之財產。