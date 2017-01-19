竹東垃圾堆積如山 地方憂污染民生水源
新竹縣竹東鎮垃圾場露天堆置的垃圾超過2000噸，地方擔心下雨會流出污水污染民生用水水源。（記者蔡孟尚攝）
〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣今天清晨開始飄雨，縣議員周江杰擔心露天堆置在竹東垃圾場的2000多噸垃圾會產生污水污染民生用水水源，也有竹東鎮民拍下野溪遭人亂丟大包小包垃圾的照片PO上臉書，還諷刺口吻說：「不知附近稻田的米會不會比較香？」
新竹縣環保局和竹東鎮公所表示，垃圾場下方設有污水收集池處理污水，不會任意排入下游溪流，另外如果民眾發現有沒公德心的人往野溪亂丟垃圾，請協助蒐證後向環保局或鎮公所清潔隊提出檢舉，他們會依廢棄物清理法查處。
周江杰說，竹東垃圾場位於沙坑溪的上游，而沙坑溪又流入頭前溪，成為新竹市、竹北市的民生用水水源，現在這個水源上方堆置了2000多公噸的垃圾，而且已經超過1個月了，何時能夠清除也沒人知道，最後會有多少污水進入頭前溪無法估計，但過去沙坑溪沿線社區志工努力將近10年復育的生態，已經因為垃圾堆置這件事被完全破壞了。
也有民眾質疑，竹東垃圾爆量的問題不只造就了1座垃圾山，而是在很多偏遠地區都可以看得到有人亂丟垃圾，例如在二重埔光明路旁的野溪，短短不到50公尺的河床上，就被人丟了多達10幾包的垃圾，他拍下照片PO上臉書社團，並用諷刺口吻說：「這溪流是附近稻田灌溉水，不知米種出來會不會比較香？」
看到「垃圾溪」照片的網友們紛紛回應：「過陣子應該會更多！」「筷子米、餐具米？」「再丢啊！污染的水源吃下去的也可能是自己、家人！」
環保局表示，農曆春節前的垃圾調度危機經協調後，新竹縣已回運苗栗縣代焚化垃圾底渣再利用的預定數量，13日起恢復代燒60公噸垃圾，但連同新竹市的代焚化量，也只能消化全縣當日產出的210噸垃圾，堆積量尚無餘裕可顧及。
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