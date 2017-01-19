警方不知道？台南雞頭三分天下 「莎莉賽隆」照吸客
2017-01-19 06:54
〔記者王捷／台南報導〕俗稱「外機」的網路應召站業者，由於取締困難，令業者越來越猖狂，這幾天還引進烏克蘭女子到台南，但誇張的是，業者竟盜用奧斯卡最佳女主角莎莉賽隆的沙龍照，讓嫖客到了現場嚇傻，直呼根本詐欺又不敢報案，警方得知後相當驚訝，大喊真的假的？但目前沒有收到情資，將會深入調查。
前年，台南曾出現俄羅斯女子來台與嫖客床戰，當時雞頭還得意說「金絲貓」視覺效果好，讓嫖客趨之若鶩停留時間床戰百人，不過經過曝光後，警方依然後知後覺，指稱沒有情資，甚至有時任行政組長，「天真」的將俄羅斯女子的「三圍密碼」，當成電話號碼，最後成為冷案不了了知。
但經披露後，業者稍微收斂，幾年來「金絲貓」不常見，但依據道上透露，目前台南的雞頭三分天下，三人都是年輕人，其中一名綽號「阿廷」的雞頭，目前稱霸台南，手邊的小姐最多，不時還會到東南亞八大行業，媒介新加坡、港澳地區的小姐來台南賣淫，這些警方都曉得，只是不願意抓不曉得是取締有困難，還是其中有什麼關係，這次有烏克蘭女子來台賣淫，也許也與這三人有關。
最近，台南淫媒界吹起異國風，有業者透露，自稱奧莉維亞的烏克蘭女子是用工作簽證來台，一次性交易要價1萬1，性交易中若有不同服務，將加價500到1000元不等。該女將在台南停留一個禮拜，之後再慢慢北上賣淫。最誇張的是，雞頭甚至盜用莎莉賽隆多年前的性感沙龍照，欺騙嫖客上門，有好此道人士透露，這根本是詐騙，只是完事後也不敢報案。
警方得知後也敢到驚訝，看到莎莉賽隆照片直呼不可能，絕對是假照片，不過目前沒有情資，否則一定嚴辦，目前正深入調查中。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 狠踹國賓電梯門 吃完尾牙 醉漢摔死
- 路況不熟逆向上快速道路 4傷1老翁命危
- 吵完架 妻去上班 夫攜2幼子燒炭3死
- 封門窗躲泰豐空污 桃園3戶9人一氧化碳中毒
- 警方不知道？台南雞頭三分天下 「莎莉賽隆」照吸客
網友回應
熱門新聞
- 華仔回港了！急送養和醫院 朱麗倩一路陪
- 民眾自製「同心圓」捷運圖 網友：有考慮印成海報嗎
- 自由廣場》F-16V鬥殲20？
- 貨運好轉 陽明今年拚減少虧損
- 40年首見 后里農會會員代表58人搶34席
- 告川普性騷擾 TV秀選手再告誹謗
- 婦聯會拖延查帳 內政部下最後通牒
- 主廚當教養院志工 人氣餐點上桌
- 奄美．琉球申請世遺 日下月提推薦函
- 巨乳伴娘搶盡新娘鋒頭 網路瘋傳走光畫面
- 世新零分老師 道歉辭職
- 遭「振豐」解僱員工 工廠前抗議
- 泰豐大火戴奧辛落塵 林杰樑臉書：近期別吃肥肉
- 佳子公主寫真書太正經 年輕粉絲不買單
- 雄鳳雌凰
- 美前總統老布希和妻子住院
- 25公頃！ 太保花海節22日開幕
- 周董曬古堡婚照 慶結婚2週年
- 葛林：川普調一中 不會拿台灣當籌碼
- 川普想很遠！ 2020年競選口號準備好了
- 屋頂種電 養殖場就是發電廠
- 不逃避的歷史定位
- 勵志人生變調 漢米爾頓回舊巢
- 龍鳳漁港天車半年未修 漁民跳腳
- 澳網》球后柯珀29歲生日 險遭德國同胞翻船
- 集集火車站換裝 石虎、黑熊站崗
- 華研尾牙灑800萬紅包 Hebe Selina受寵大家搶合照
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Retirees’ 18％ rate to be phased out
- 談2020選局 吳敦義竟憂民進黨「灌票」…
- NBA》豪連休11場 籃網滿盤皆輸
- 搬磁磚、作木工 2女生獲保送北科大
- 陳郁秀掛保證 華視不會變飯店
- 21日起交管 規劃徒步區、停車場
- 邵雨薇親密吳慷仁 張立昂「全力支持」暖爆
- 抽電子菸到一半突爆炸 男被炸斷7顆牙
- 歐巴馬特赦 洩密士兵減刑28年
- 富邦盃》神全挺學弟 「打球也可把書念好」
- 梅干扣肉鈉超高 慢性病少吃為妙
- 春節水果價飆 蜜棗、香蕉創新高
- 養兒防老契約有效 判牙醫付母2233萬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：警方不知道？台南雞頭三分天下 「莎莉賽隆」照吸客
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分