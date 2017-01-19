警方不知道？台南雞頭三分天下 「莎莉賽隆」照吸客

2017-01-19 06:54

〔記者王捷／台南報導〕俗稱「外機」的網路應召站業者，由於取締困難，令業者越來越猖狂，這幾天還引進烏克蘭女子到台南，但誇張的是，業者竟盜用奧斯卡最佳女主角莎莉賽隆的沙龍照，讓嫖客到了現場嚇傻，直呼根本詐欺又不敢報案，警方得知後相當驚訝，大喊真的假的？但目前沒有收到情資，將會深入調查。

前年，台南曾出現俄羅斯女子來台與嫖客床戰，當時雞頭還得意說「金絲貓」視覺效果好，讓嫖客趨之若鶩停留時間床戰百人，不過經過曝光後，警方依然後知後覺，指稱沒有情資，甚至有時任行政組長，「天真」的將俄羅斯女子的「三圍密碼」，當成電話號碼，最後成為冷案不了了知。

但經披露後，業者稍微收斂，幾年來「金絲貓」不常見，但依據道上透露，目前台南的雞頭三分天下，三人都是年輕人，其中一名綽號「阿廷」的雞頭，目前稱霸台南，手邊的小姐最多，不時還會到東南亞八大行業，媒介新加坡、港澳地區的小姐來台南賣淫，這些警方都曉得，只是不願意抓不曉得是取締有困難，還是其中有什麼關係，這次有烏克蘭女子來台賣淫，也許也與這三人有關。

最近，台南淫媒界吹起異國風，有業者透露，自稱奧莉維亞的烏克蘭女子是用工作簽證來台，一次性交易要價1萬1，性交易中若有不同服務，將加價500到1000元不等。該女將在台南停留一個禮拜，之後再慢慢北上賣淫。最誇張的是，雞頭甚至盜用莎莉賽隆多年前的性感沙龍照，欺騙嫖客上門，有好此道人士透露，這根本是詐騙，只是完事後也不敢報案。

警方得知後也敢到驚訝，看到莎莉賽隆照片直呼不可能，絕對是假照片，不過目前沒有情資，否則一定嚴辦，目前正深入調查中。