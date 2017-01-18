| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

傳暴力介入農會選舉 檢署分案偵辦

2017-01-18  17:06

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣9個農會改選農曆年後登場，東檢主任檢察官吳維仁表示，目前尚無接獲賄選舉報，僅1件暴力介入案件，已分列他字案進行偵辦。

台東縣9個農會改選農曆年後登場，其中太麻里地區農會83人搶45個會員代表名額，選情相對緊張，台東地檢署今日下午召開檢、警、調、廉政等機關及縣府首長聯繫會議，共商查反賄及防止暴力、金錢介入等因應對策。

農委會預計2月15日公告總幹事候聘名單，農會會員代表排定2月19日選舉，3月初各基層農會陸續選出理事，再由理事投票遴聘總幹事。由於太麻里地區農會、池上鄉及關山鎮農會因總幹事將換新血，多人登記候聘，加上外傳部分農會選舉競爭激烈，東檢全力布署檢察官及相關人力投入查賄，連結檢、警、調、廉政組成查緝團隊。

東檢檢察長王文德表示，現階段將全力宣導反賄選，望能嚇阻買票、賣票的蠢動，強調查察賄選不分黨派、不分晝夜的撒網式出擊。基層選舉是民主社會軟實力的具體展現，選舉若不公平，受到暴力及金錢左右選舉結果，衍生不良影響，不僅危害民主政治運作，更可能遺禍子孫，籲民踴躍檢舉賄選，檢舉獎金最高200萬元。

廣告
  • 因應各級農會改選，東檢開會商議反賄及防止暴力、金錢介入等因應對策。（記者陳賢義翻攝）

    因應各級農會改選，東檢開會商議反賄及防止暴力、金錢介入等因應對策。（記者陳賢義翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 暴力 農會選舉
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤筍乾滷蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
年菜✧白果竹笙豆腐
年節蔬菜買對不貴　
轉寄

標題：傳暴力介入農會選舉 檢署分案偵辦


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.