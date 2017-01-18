老婦坐輪椅擋道路中央 嚇壞路過的汽車駕駛

2017-01-18 12:38

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市90歲的失智陳姓老婦今天凌晨趁看護不注意，從家中坐輪椅溜出，推著輪椅想到她曾經住過的安養院，卻因體力不支，就坐在道路中央的輪椅上休息，險些被經過的汽車撞上，平鎮警方趕忙前來幫忙，推著輪椅幫老婦平安返家。

陳姓老婦曾經住在安養院，後來被家人接回，由看護照顧，今天凌晨1點多，她趁看護不注意，偷偷坐輪椅溜出。

她自己推著輪椅亂逛，憑著自己的記憶往關爺東路前進，卻因體力不支，待在道路中央動不了。

經過的汽車險些撞到老婦，嚇得趕忙報警，平鎮警分局北勢派出所巡佐蘇士豪、警員黃郁仁，與義警邱益爐趕來，推著老婦的輪椅前往附近的安養院詢問，還好安養院的工作人員對於老婦有印象，幫助警方很快就送老婦平安返家。