搭小黃見警眼神飄忽 特警攔下果然藏毒

2017-01-18 08:59

〔記者黃良傑／高雄報導〕2男1女今晨搭計程車時，見巡邏的保大特警時，神情緊張、眼神飄忽，警方立即上前攔查，果然查獲1男攜有毒品，特警將3人帶回偵訊，吳男否認販毒，特警意外查獲叧一名楊姓男子竟是逃逸外勞。

高雄保大特警在吳男（28歲）的皮包內，查獲38公克安非他命，立即將他上銬，警方查出吳嫌曾有毒品前科，他供稱原本與友人相約到六合夜市吃宵夜，想不到吃個宵夜，竟因持有毒品安非他命而吃到警局來，他坦承毒品是在苓雅區某家遊藝場，向一名綽號「信仔」的男子所購買。

警方並對吳嫌的許姓女友（27歲）及楊姓逃逸外勞（24歲）採驗尿液，特警李世傑、施明享、劉立庭、蘇健傑於今起凌晨，執行巡邏勤務時，在高市三民區建國與南台路口建功，起獲二級毒品安非他命38公克、吸食工具、吸食玻璃球等。（09:55更新）