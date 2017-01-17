烏來「伊殿園」湯屋竟蓋在國有地 負責人遭起訴
〔記者錢利忠／台北報導〕蘇迪勒颱風前年重創新北市烏來區，位於南勢溪支流、藏身烏來福山的「伊殿園溫泉美地」溫泉會館，被控園區內多數建物及魚塭，未經主管機關核可興造，一度被外界質疑是南勢溪水混濁原因之一；台北地檢署查出，園區內一棟2層樓高的湯屋坐落於國有地上，今天依違反水土保持法將負責人李村城起訴。
前年8月，蘇迪勒颱風襲台風強雨驟，重創烏來一帶山區，使烏來聯外道路中斷而成孤島，後來大量土石滑落，又造成南勢溪水混濁，連帶影響台北市及新北市自來水出現黃濁色，而引發台北市長柯文哲質疑上游水土保持有問題，一度與中央舌戰。
檢方調查，該溫泉會館占地17萬坪，每晚住宿價格萬元起跳，因被民眾檢舉無照營業並開挖兩座魚塭養殖鱘龍魚，新北市政府為此曾5度去函水利署台北水源特定區管理局，後來共開出5張違建認定通知書，在業者自行拆除部分違建的配合下，已拆除100年後復建的大型違建。
媒體曾報導，李村城曾是證券業名人，與國民黨大老吳伯雄是小學同學，政、商通吃。檢方為釐清該園區建物坐落位置，去年與書記官一同實地勘察，因園區面積廣大，耗時3小時才勘查完畢。
檢方發現，園區內雖有多處違建，但絕大部分坐落於李村城之子所持有的土地上，且經水土技師等專家鑑定，認定相關違建與水土流失之間並無關係；此部分沒刑責，僅屬行政罰。
檢方查出，該園區內諸多建物中，僅有其中1棟2層樓高的湯屋，蓋在面積約90幾平方公尺的國有地上，此部分涉違反水土保持法第32條第1項，在公有山坡地或國、公有林區，未經同意擅自墾殖、占用、開發、經營或使用，導致水土流失或毀損水土保持；但該湯屋實際上未造成水土流失，屬於該條第4項未遂犯，仍須罰之。
李村城應訊時推稱不知情，否認自己是行為人；檢方比對該園區90年至104年間的衛星空照圖，發現該棟坐落於國有地的2層樓湯屋，是在98年至99年間新蓋的建物，該建物預定被當作湯屋使用，考量該湯屋蓋在國有地上，認定罪證明確。
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標題：烏來「伊殿園」湯屋竟蓋在國有地 負責人遭起訴
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