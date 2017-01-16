愛的小手猛K頭！婦當街教訓女童遭檢舉
2017-01-16 11:46
〔記者徐聖倫／新北報導〕3年前，新北市一名高姓男子曾因友人2歲兒哭鬧，他以「愛的小手」懲罰卻打死孩子，昨天晚間，又有網友拍下一名婦人拿「愛的小手」教訓女兒，PO上網後引起網友討論，有網友表示，這名婦人直接往女童頭部打，根本就是家暴，而警方在看到貼文後也主動介入，並通報社會局。
網友在臉書表示，有戶鄰居多次在馬路打罵小孩，每次都聽小孩哭喊「不要、不要」，昨晚他走出門查看，發現鄰居婦人拿著愛的小手直往女童頭部打，女童還不斷哭喊「不要打我」，他見狀勸阻，反遭婦人嗆「關你什麼事？有礙到你嗎？」婦人還回頭再恐嚇女童「再哭打死妳！」直到另一位鄰居男子在樓上探頭出來大罵婦人「我在樓上都聽到。你不是第一次這樣了喔。你不要吵了。」婦人才帶著孩子悻悻然回家。
影片一出，多數網友留言支持報案，有網友提及3年前高姓男子拿愛的小手打男童致死，「怎會打頭！上次才一個愛的小手打頭致死的新聞！」也有網友催促報案，「「趕快幫忙通報，寧願雞婆100次，也不願意放過一次，或許您這麼做能救了這位孩童小小的心靈呀！」警方說，目前已介入調查，並轉報社會局，將由社會局接手處理。
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