| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 社會

愛的小手猛K頭！婦當街教訓女童遭檢舉

2017-01-16  11:46

〔記者徐聖倫／新北報導〕3年前，新北市一名高姓男子曾因友人2歲兒哭鬧，他以「愛的小手」懲罰卻打死孩子，昨天晚間，又有網友拍下一名婦人拿「愛的小手」教訓女兒，PO上網後引起網友討論，有網友表示，這名婦人直接往女童頭部打，根本就是家暴，而警方在看到貼文後也主動介入，並通報社會局。

網友在臉書表示，有戶鄰居多次在馬路打罵小孩，每次都聽小孩哭喊「不要、不要」，昨晚他走出門查看，發現鄰居婦人拿著愛的小手直往女童頭部打，女童還不斷哭喊「不要打我」，他見狀勸阻，反遭婦人嗆「關你什麼事？有礙到你嗎？」婦人還回頭再恐嚇女童「再哭打死妳！」直到另一位鄰居男子在樓上探頭出來大罵婦人「我在樓上都聽到。你不是第一次這樣了喔。你不要吵了。」婦人才帶著孩子悻悻然回家。

影片一出，多數網友留言支持報案，有網友提及3年前高姓男子拿愛的小手打男童致死，「怎會打頭！上次才一個愛的小手打頭致死的新聞！」也有網友催促報案，「「趕快幫忙通報，寧願雞婆100次，也不願意放過一次，或許您這麼做能救了這位孩童小小的心靈呀！」警方說，目前已介入調查，並轉報社會局，將由社會局接手處理。

廣告
  • 婦人拿愛的小手猛K女童頭部，遭路人拍下檢舉。（記者徐聖倫翻攝）

    婦人拿愛的小手猛K女童頭部，遭路人拍下檢舉。（記者徐聖倫翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 愛的小手 虐童
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鐵板素蚵仔
丸子親子丼
香橙風熱巧克力
羹湯勾芡何時下？
轉寄

標題：愛的小手猛K頭！婦當街教訓女童遭檢舉


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月16日‧星期一‧丙申年臘月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.