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首例！下週網路直播國家人權報告審查會議

2017-01-12  17:43

〔記者項程鎮／台北報導〕我國從98年底施行「公民與政治權利國際公約」和「經濟社會文化權利國際公約」（簡稱兩公約），並根據兩公約建立人權報告制度和撰寫國家人權報告，今年1月16日到20日將針對國家人權報告舉辦第二次國際審查會議，並將首度網路直播會議過程。

法務部法制司長呂文忠指出，這次將邀請12位國際人權專家來台，一同審查我國第二次國家人權報告，讓國人透過網路轉播了解會議過程，讓人權不再只是侷限於國際學者專家閉門討論的議題。

兩公約被譽為國際人權憲章，是國際人權保障體系中，最根本、最重要的人權基準和規範法源，我國在101年4月提出首次國家人權報告，隔年邀請國際人權專家來台參與國際審查會議，由國際人權專家提出81項結論性意見與建議，前年起法務部籌辦撰寫第二次國家人權報告，今年將再度舉辦國際審查會議。

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  • 法務部法制司長呂文忠（持麥克風者）宣布將網路直播國家人權報告審查會議，左為法務部長邱太三。（記者項程鎮攝）

    法務部法制司長呂文忠（持麥克風者）宣布將網路直播國家人權報告審查會議，左為法務部長邱太三。（記者項程鎮攝）

  • 法務部公布國家人權報告審查會議議程和會議手冊。（記者項程鎮攝）

    法務部公布國家人權報告審查會議議程和會議手冊。（記者項程鎮攝）

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