韓國瑜參選黨主席 郝龍斌：兄弟登山各自努力

2017-01-12 12:47

［記者簡惠茹／宜蘭報導］國民黨副主席郝龍斌今早到宜蘭縣冬山鄉三清宮參拜，對於韓國瑜今天宣佈參選國民黨主席，他說，過去與韓國瑜合作愉快，有熱情、有理想，許多想法都跟他一致，各自努力，很多人參選更是好現象，表示大家都有不可救藥的使命感。

郝龍斌表示，韓國瑜總經理是他的好朋友，過去在台北市政府，他做市長，韓國瑜做農產公司總經理的時候，合作非常愉快，他也知道最近韓國瑜在農產公司受了非常多委屈，所以辭職準備參選，非常祝福韓國瑜，有熱情、有理想，提出很多對於黨的建議和政策，他個人也很認同，無論黨產處理、未來黨在野要有力量、深耕基層等等，韓國瑜的想法都跟他一致，黨內兄弟登山各自努力。

郝龍斌說，尤其國民黨很多人參加黨主席選舉，這是好現象，這表示大家都有不可救藥的使命感，現在選舉才剛開始，各自努力，他也會積極爭取各方面、各基層、所有黨員同志的支持。