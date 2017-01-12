韓國瑜參選黨主席 郝龍斌：兄弟登山各自努力
2017-01-12 12:47
［記者簡惠茹／宜蘭報導］國民黨副主席郝龍斌今早到宜蘭縣冬山鄉三清宮參拜，對於韓國瑜今天宣佈參選國民黨主席，他說，過去與韓國瑜合作愉快，有熱情、有理想，許多想法都跟他一致，各自努力，很多人參選更是好現象，表示大家都有不可救藥的使命感。
郝龍斌表示，韓國瑜總經理是他的好朋友，過去在台北市政府，他做市長，韓國瑜做農產公司總經理的時候，合作非常愉快，他也知道最近韓國瑜在農產公司受了非常多委屈，所以辭職準備參選，非常祝福韓國瑜，有熱情、有理想，提出很多對於黨的建議和政策，他個人也很認同，無論黨產處理、未來黨在野要有力量、深耕基層等等，韓國瑜的想法都跟他一致，黨內兄弟登山各自努力。
郝龍斌說，尤其國民黨很多人參加黨主席選舉，這是好現象，這表示大家都有不可救藥的使命感，現在選舉才剛開始，各自努力，他也會積極爭取各方面、各基層、所有黨員同志的支持。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 火車撞騎士肢體分離 台鐵民雄段一度停擺
- 花蓮凌晨追撞車禍6傷 1女無呼吸心跳
- 軟禁情敵小開母2天 3惡煞被起訴
- 6折價賣盜版LV、香奈兒...倉庫搜出2千多件假貨
- 律師公會︰判決書用字艱深 大學生也不懂
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 小英抵瓜地馬拉 瓜國總統公開要求我方經援
- 女星稱遼寧艦「保護我們」 綠委批：智商很低
- 福斯認罪 支付美國43億美元
- 自由廣場》兩篇華郵投書與一個台灣政策
- 「越南周子瑜」當老師 學生樂學越南語
- 龍潭國中將封路 替代道無著落里民怒
- 【挑對掃除工具】 省錢節能+
- 187INC供養音樂 經營副業各自精采
- 中國大學鼓勵女生站著尿 網友：那不是又浪費紙
- 美準國務卿：必須重申台灣關係法與六項保證
- 中客不來有差嗎？外資飯店大舉加碼台灣
- 轉乘沒優惠 有錢卡單月投訴200多起
- 遼寧號進犯台海 女星：保護我們 兩岸一家
- 蘋果Q1砍單砍價 供應鏈廠叫苦
- 經典賽》前田健太辭退 大谷翔平可望扛日本王牌
- 化石園區動土 賴清德：建立本土歷史的認同
- 郝龍斌選黨主席 「首要任務拿下雙北！」
- MLB》狂！當完捕手、外野手 又登板飆154公里
- 大廟興學10週年 台江師生籌錄短片秀成果
- 為螢幕合體鋪路 木村嫂遭批居心叵測
- 楊大正認愛新歡 同居舊愛三人行
- 陳勢安被逼婚 開3條件
- 時力黨徽遭註冊為商標 黃國昌：這事情太離譜
- 太平輪紀念碑 半年內拆牆重見天日
- 機場捷運 元宵節前試營運
- 冷氣團明天南下 吳德榮：週六日將非常濕冷
- 一例一休造成物價上漲？ 林全：外界炒作
- 國民黨出題 網路票選民進黨讓人火大議題
- 8旬嬤收偽鈔倒賠 網友買光她的菜
- 各地分寺院活動多 法鼓山邀民眾來走春
- 校董夫妻捐560萬 多校1345人受惠
- 竄改抗戰14年為和平？ 他戳破盲點酸爆中國
- 桃市學生交通車合格標章 2月起實施
- 蔡英文贈瓜國3萬書包 盼學童「開心揹著上學」
- 翟本喬談和沛裁員 承認自己外務太多
- 國際電玩展1/19開跑 台廠大團結
- 奈國認一中「趕我代表處」 網友痛批忘恩負義
- 槍殺九黑人 廿歲白人判死
- 海水升溫 日最大珊瑚礁群「石西礁湖」7成白化死亡
- 台南公園美容有請日本大師 賴清德頒發顧問聘書
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：韓國瑜參選黨主席 郝龍斌：兄弟登山各自努力
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分