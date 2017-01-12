涉踹薛貞國1腳 夜店殺警案第74名被告起訴
2017-01-12 10:46
〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦夜店殺警案，103年11月至今，已陸續依殺人、傷害致死、聚眾鬥毆等罪，起訴富少曾威豪等多人，現於二審審理中；檢警追查漏網之魚，查出嫌犯林立凡案發時也曾踹一腳，今天依殺人罪將他起訴，他也是迄今被逮獲的第74名被告。
檢警查出，林立凡在案發時曾在現場助陣，並朝刑警薛貞國身體重要部分狠踹1腳，經比對監視器畫面後，認定林立凡行兇罪證明確。
案發至今已2年多，曾威豪、劉芯彤這對情侶檔，在一審分別被判刑8年半及9年，但2人的感情未因此生變，劉芯彤去年還替曾威豪產下1女。
檢方調查，103年9月13日凌晨2時許，曾威豪及女友劉芯彤在台北市信義區ATT 4 FUN夜店「SPARK」，與夜店安管起衝突，凌晨3點，劉打電話約蕭叡鴻至金潮酒店商討，打算討回公道，蕭透過微信與LINE通報撂人。
當天深夜，一群人在大佳河濱公園集結，14日凌晨1點多即前往夜店，事發當時蕭先拉住SPARK安管理論，休假中接獲通知的薛貞國，偕同警員莊瑞源一起到現場排解，薛貞國並表明警察身分，怒斥「在我管區鬧什麼」。
此時，犯嫌周譽騰、郭士均等人突然情緒失控，高喊「乎伊死、殺死他」，周並喊「拖出去」，蕭則勾住安管的頸部阻止救援，手指著薛貞國，薛貞國因此在夜店外，慘遭亂拳及紅絨柱痛毆致死；至於莊瑞源則在混亂中被打傷頭部，所幸他及時被夜店安管拉走送醫，才撿回一命。
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