過不了情關？ 男子車內燒炭死亡

2017-01-11 22:28

〔記者湯世名／彰化報導〕過不了情關？36歲周姓男子今天凌晨傳Line給前女友透露輕生念頭，旋即關機不見蹤影，前女友四處尋人，今晚赫然發現周男陳屍在彰化市彰美路一處空地的報廢休旅車內，一旁還擺有燒過的炭火，疑似燒炭自殺，其前女友在警方製作筆錄時並表示，周男去年發生車禍，身體還有病痛，警方懷疑可能因此走上絕路，已進一步釐清。

彰化縣消防局與彰化警分局今晚8時接獲民眾報案指出，彰化市彰美路旁一處空地的休旅車內，有一名男子不省人事，消防人員趕抵現場，破窗後將做在車內陷入昏迷的男子救出，火速送醫急救，惟仍因吸入過多的一氧化碳急救無效，警方調查發現死者是36歲住在台中市的周姓男子，並發現該輛休旅車車牌已拔掉，疑已報廢。

警方循線將周姓男子的前女友通知到案，其前女友向警方表示，今天凌晨1時許周男曾傳Line給她，透露出要尋死的念頭，等到她要回電給周男時卻已關機，由於周男今天並未上班，擔心他遭遇不測，立即請好友四處尋找，沒想到會在周男的休旅車內發現他。

警方初步調查，周男去年與其女友分手，且又發生車禍，加上身體有病痛，可能因此想不開，其休旅車車頭還嚴重毀損，不過確實死亡原因還要進一步釐清。

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