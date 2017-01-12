警界老長官被自家人究辦 曾為破迷信住「鬼屋」

2017-01-12 00:00

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市中正一警方究辦「年金改革國是會議」的場外脫序抗議者，將他們依違反社會秩序維護法究辦，還意外辦到「老長官」、官拜3線3星的前警政署督察室主任耿繼文。

耿繼文是中央警官學校行政警察系39期畢業，他曾任台北市南港、士林、大同分局長、花蓮縣警察局長等職位，去年7月從警政署督察室主任一職退休。耿是鐵人三項好手，體力充沛，在花蓮任職時曾騎單車90多公里視察轄區，體力、意志力驚人。

耿繼文最讓外人津津樂道的故事，就是他任花蓮警察局長時，接手偵辦花蓮吉安鄉的「五子命案」；當時他為尋找辦案方向，同時協助凶宅屋主破除「有鬼」迷信，帶著一本資治通鑑前往命案凶宅住進「鬼屋」7天。

耿繼文去年退休後投身街頭運動，去年9月3日由軍公教發起的「反污名、要尊嚴」93大遊行前，就有一封他撰寫的「英雄帖」在警察通訊軟體群組中瘋傳，他當時呼籲全國軍公教走上街頭，抗議年金改革不公之處。