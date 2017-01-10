竹南分局邀民眾「吹氣」 告誡酒駕恐要人命
2017-01-10 20:54
〔記者許展溢／苗栗報導〕全台各地屢傳酒駕事故，竹南警分局為防範憾事發生，在鎮上兩間餐廳門口設置「防制酒駕宣導攤位」，讓喝完酒的民眾吹氣進行酒測，告誡酒後上路真的很危險，如不聽勸堅持上路，恐付出龐大刑事責任。
竹南分局為宣導「酒後不開車、開車不喝酒」，集結大同派出所、竹南派出所及義警與民防們，分別在竹南鎮兩家餐廳門口宣導酒駕勿上路觀念，希望進一步讓民眾了解，堅持酒後上路的後果將不堪設想。
竹南鎮長康世明及多位里長、鄉親也一同體驗。不少餐廳外及在餐廳喝酒的民眾主動體驗「吹氣」，讓眾人直呼這台機器好神奇。
竹南分局表示，目的是希望藉由民眾餐會飲酒後，能看到測出來的酒測值有多少，讓他們了解每人體質不一樣，酒精代謝程度也會有差異。
竹南警方說，曾有民眾喝酒後睡醒，認為精神狀況不成問題，就直接開車上路，沒想到酒精代謝差，不幸發生交通意外，事後被測出還殘留有酒精反應，後悔也已來不及。
竹南分局強調，酒測值超過0.15毫克，將面臨被扣車及萬元以上罰鍰，超過0.25毫克會被依法送辦，必須負刑事責任，尤其年節將屆，呼籲民眾如有參加尾牙、聚餐，有喝酒就一定不能開車，才能保障自身安全，讓家人安心。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
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