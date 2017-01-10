樂陞案北檢再傳楊瑞仁、鄭鵬基 訊後均請回

2017-01-10 12:32

〔記者黃欣柏、謝君臨／台北報導〕檢調偵辦樂陞案，鎖定曾犯下國票百億盜領案的楊瑞仁（現改名楊博智）就是替樂陞董事長許金龍操盤、替公司派金主套利超過2.8億元的掌舵手，今天上午台北地檢署再度傳楊到庭說明，另約談金主鄭鵬基釐清案情，兩人訊後均請回。

去年10月18日，檢調對樂陞案發動第2波搜索，約談楊瑞仁等10人到案，檢方訊後依涉犯《證券交易法》等罪，諭令楊300萬元交保，限制出境及出海；另名曾任律師後來轉為樂陞投資人的鄭鵬基，先前也以2百萬元交保。

據悉，楊瑞仁應訊時表明是接受許金龍委託操盤，每月收取約10萬元佣金，會定期向許回報狀況，在日商百尺竿頭併購樂陞破局之前，他已替許出脫持股避損，這件事許知道，並未反對，他雖與金主之間多有聯繫，但並未涉入樂陞經營。