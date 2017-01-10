法部擬訂「藐視法庭」等罪 妨害司法行為得負刑責

2017-01-10 11:08

〔記者項程鎮、黃欣柏／綜合報導〕法務部為因應今年中召開的司法改革國是會議，擬在刑法中，對「妨害司法行為」增設刑罰專章，其中包括增訂「藐視法庭罪」、「違反扣押命令罪」、「棄保潛逃罪」和「騷擾證人罪」等，未來當事人如故意洩漏開庭資料、企圖逃避司法機關查扣財產、棄保潛逃、騷擾證人等，將有刑責。

資深檢察官指出，當事人和律師洩漏法庭資料情形不時發生，最著名案例是前總統馬英九的首長特別費案開庭期間，律師故意洩漏偵查光碟內容給特定媒體，企圖營造輿論壓力迫使法官判處馬英九無罪，目前僅法院組織法訂有行政罰，但未訂刑罰，法務部研擬增設「藐視法庭罪」，考慮對類似行為處1年以下徒刑，以期杜絕訴訟資料外洩、維持公平審判。

此外，被告棄保潛逃和逃避司法機關查扣財產等惡行不時發生，一直受到社會大眾指責和詬病，法務部規劃在新增的「妨害司法罪章」中，增設對「物」的保全和對「人」的保全等相關法條。

其中對「物」的保全，就是制訂「違反扣押命令罪」，如當事人違反司法機關查扣財產命令，擬處1年到3年徒刑；對「人」的保全則是制訂「棄保潛逃罪」，如被告交保，卻棄保潛逃，將多一條「棄保潛逃罪」，另外在防逃機制方面，如被告一、二審涉犯重罪，判刑3年以上或5年以上，就須羈押，否則可聲請法官加保。

此外，法務部還考慮增設「騷擾證人罪」，處罰意圖騷擾證人、影響審判結果的不法行為，詳細內容還在還在研擬階段。

法務部的「法務政策諮詢小組」共研擬11項司改議題，將在司改國是會議提出討論，內容包括：一、提升被害人的訴訟地位；二、有效實現司法正義：追人防脫逃、追錢反洗錢；三、權責相符的司法政策；四、維護司法尊嚴，處罰妨害司法行為；五、健全反貪腐法制，根絕貪腐罪行。

六、重建無漏洞制裁體系，遏止違法；七、人民參與司法，司法透明化；八、提升法官、檢察官、律師素質；九、強化檢察官可問責性、提升偵查品質、增補人力；十、改革上訴制度，避免突襲性無罪改有罪判決確定，無法救濟；十一、獄政改革、提升受刑人人權。