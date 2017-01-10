海倫清桃夫被疑學歷造假 但碩士論文曝光...

海倫清桃（右）與丈夫戴發奎（左）共同召開記者會。（資料照，記者陳逸寬攝）

2017-01-10 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕演員海倫清桃與瞞婚18年的丈夫戴發奎8日一起出面，承認海倫清桃過去對外宣稱的血統、年齡、學歷、婚姻狀況全都造假，引發軒然大波。有消息進一步指出，戴發奎自鳴得意的淡江大學土木系學歷其實也是假，實際上他只是個跑船的船員，不過有網友查到戴的碩士論文，指戴的學歷應該是真的。

海倫清桃7日企圖自殺，當了18年「隱形人」的戴發奎再也無法忍受，在海倫清桃的臉書震撼發文，揭發海倫清桃只是單純的越南新娘，18年前透過仲介與他結婚，兩人的婚姻歷經他換工作、海倫流產等風波，後來決定讓海倫清桃往演藝圈發展，兩人輾轉台、越兩地，為了「行頭」而對外宣稱捏造的身世，但最近海倫的生母揚言要向媒體揭發一切，加上海倫身體出現狀況，她於是企圖自殺，漫天大謊再也紙包不住火。

戴發奎在日前的臉書PO中宣稱，自己是淡江大學土木所碩士，攻讀博士班肄業，曾是營造公司經理、顧問，還是南方澳拱橋的設計人，然而有民眾爆料指出，戴發奎其實只是個跑船的。不過消息一出，有網友上博碩士論文系統查詢，確實查到1992年署名戴發奎的淡大土木所碩士論文《預力混凝土箱型節塊橋自動化分析之研究》，對戴的說法提出了一些佐證。

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