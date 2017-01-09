| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 社會

懷疑妻子與股東糾紛 3煞砸花蓮市區2間飯店

2017-01-09  22:36

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市一間連鎖飯店今晚上7點左右，遭3名男子持球棒衝入店內砸店，玻璃碎裂一地，行經相當囂張，飯店員工見狀嚇到紛紛閃避，一名員工不慎摔倒被玻璃刺傷，花蓮警方晚間已查獲鬧事男子到案說明。

花蓮警方指出，這起飯店被砸店事故發生在花蓮市國聯五路一家連鎖飯店，當時有3名男子持球棒衝進店內喊「老闆出來！」隨即砸毀大門玻璃及飯店內玻璃櫃，三人動作相當迅速，接連砸了兩家飯店，隨後駕車逃逸。

花蓮分局初步調查，疑似為飯店股東與女員工發生糾紛，引起女方先生誤會，偕同二名友人前往毀損飯店物品，現場並無黑衣人出現。另飯店受傷員工，係不慎踩到破碎璃玻而滑到受到擦傷，並無大礙，全案由花蓮分局偵查隊及豐川派出所依規定受理，涉嫌動手的三名男子目前也到派出所接受警方調查。

廣告
  • 花蓮市一間連鎖飯店今晚上7點多，遭3名男子持球棒衝入店內砸店，玻璃碎裂一地。（記者王錦義翻攝）

    花蓮市一間連鎖飯店今晚上7點多，遭3名男子持球棒衝入店內砸店，玻璃碎裂一地。（記者王錦義翻攝）

  • 花蓮市一間連鎖飯店今晚上7點多，遭3名男子持球棒衝入店內砸店，玻璃碎裂一地。（記者王錦義翻攝）

    花蓮市一間連鎖飯店今晚上7點多，遭3名男子持球棒衝入店內砸店，玻璃碎裂一地。（記者王錦義翻攝）

  • 花蓮市一間連鎖飯店今晚上7點多，遭3名男子持球棒衝入店內砸店，玻璃碎裂一地。（記者王錦義翻攝）

    花蓮市一間連鎖飯店今晚上7點多，遭3名男子持球棒衝入店內砸店，玻璃碎裂一地。（記者王錦義翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 出軌 妻子 砸毀 飯店
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：懷疑妻子與股東糾紛 3煞砸花蓮市區2間飯店


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月9日‧星期一‧丙申年臘月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.