懷疑妻子與股東糾紛 3煞砸花蓮市區2間飯店

2017-01-09 22:36

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市一間連鎖飯店今晚上7點左右，遭3名男子持球棒衝入店內砸店，玻璃碎裂一地，行經相當囂張，飯店員工見狀嚇到紛紛閃避，一名員工不慎摔倒被玻璃刺傷，花蓮警方晚間已查獲鬧事男子到案說明。

花蓮警方指出，這起飯店被砸店事故發生在花蓮市國聯五路一家連鎖飯店，當時有3名男子持球棒衝進店內喊「老闆出來！」隨即砸毀大門玻璃及飯店內玻璃櫃，三人動作相當迅速，接連砸了兩家飯店，隨後駕車逃逸。

花蓮分局初步調查，疑似為飯店股東與女員工發生糾紛，引起女方先生誤會，偕同二名友人前往毀損飯店物品，現場並無黑衣人出現。另飯店受傷員工，係不慎踩到破碎璃玻而滑到受到擦傷，並無大礙，全案由花蓮分局偵查隊及豐川派出所依規定受理，涉嫌動手的三名男子目前也到派出所接受警方調查。