新莊公寓槍擊命案 鄰居：有聽男女爭吵...

警方鑑識人員持續在命案現場蒐證。（記者曾健銘攝）

2017-01-09 15:28

〔記者徐聖倫／新北報導〕今上午11時許，新北市31歲陳姓女子陳屍在新莊區新莊路自家4樓公寓內，太陽穴有清晰彈孔，然報案的神秘男子卻消失無蹤。鄰居表示，早上有聽到陳女家傳來男女爭吵聲，現在又發生這種事，嚇得直說「會不會是情殺？」

警方調查，消防人員接獲報案時，神秘男子僅簡單交代有女子傷重，以及報上地址，正當消防人員要繼續追問報案人詳細資料時，神秘男子便說「我不方便透露！」接著便掛上電話，但消防人員也無法回撥，只得先出勤，但到場時陳女已氣絕多時。

警方說，種種跡象顯示，這起案件他殺成分越來越重，除將持續調閱相關監視器等資料追查神秘男子。而警方已通知陳女母親到場，陳母一見女兒屍首便淚崩，警方也將向陳母釐清陳女平時交友狀況，看是否有可疑之處。